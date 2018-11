Dwie kobiety zginęły w sobotę po potrąceniu na przejściu dla pieszych w Sarnowie w powiecie będzińskim, trzecia trafiła do szpitala. Wszystkie ofiary wypadku są prawdopodobnie z zagranicy, na razie udało się ustalić tożsamość jednej z nich, to Ukrainka – podała policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski, RMF FM

ficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie komisarz Paweł Łotocki powiedział, że do wypadku doszło wieczorem na drodze krajowej nr 86, na oznakowanym i oświetlonym przejściu na pieszych. Kobiety potrącił kierujący hyundaiem tucson 36-letni mieszkaniec powiatu zwierciańskiego - powiedział policjant.

Ofiary wypadku nie są obywatelkami Polski. Tożsamość jednej z nich udało się ustalić - to 46-letnia obywatelka Ukrainy. Jest to jedna z dwóch kobiet, które zginęły na miejscu. Dwie pozostałe kobiety są prawdopodobnie narodowości któregoś z krajów azjatyckich - relacjonował Łotocki.



Kierowca hyundaia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań, by ustalić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Wieczorem trwały czynności z jego udziałem.



Po wypadku droga krajowa nr 86 była przez pewien czas zablokowana. Ruch w tym miejscu odbywa się już normalnie.



