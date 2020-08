Odra w Śląskiem przekroczyła stan alarmowy. To skutki intensywnych opadów deszczu w regionie. Na szczęście jednak w całym województwie sytuacja wyraźnie się poprawia.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Woda w Odrze jest niebezpiecznie wysoka w miejscu Racibórz-Miedonia. Tam Odra ma teraz nieco ponad 6 metrów głębokości, co oznacza, że stan alarmowy został przekroczony o kilka centymetrów. Jednak na dwóch wcześniejszych punktach pomiarowych woda zaczęła już opadać. Co prawda w Krzyżanowicach przekroczenie stanu ostrzegawczego wynosi jeszcze nieco ponad metr, za to w Chałupkach - już zaledwie tylko kilka centymetrów - donosi reporter RMF FM Marcin Buczek.

Radykalna poprawa następuje na pozostałych rzekach. Stan ostrzegawczy jest jeszcze nieznacznie przekroczony w jednym miejscu na Wiśle. Natomiast na Olzie w Cieszynie, gdzie wczoraj było najgorzej - bo poziom rzeki przekroczył stan alarmowy - o poranku woda opadła już o 10 cm poniżej stanu ostrzegawczego.

Natomiast na Opolszczyźnie w tej chwili stan ostrzegawczy przekroczony jest tylko w Branicach na bocznym korycie Opawy. Tam także poziom wody systematycznie opada.