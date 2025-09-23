Jednym z podstawowych warunków właściwego zdjęcia jest jasne, jednolite tło. W kolejnym kroku w aplikacji pojawia się owal wyznaczający obszar, w którym powinna znaleźć się twarz, i linie pomocnicze wskazujące poziom, na jakim mają być oczy.

"Jeśli ktoś dodaje do aplikacji gotowy plik, wystarczy dopasować fotografię do pomocniczych linii w podglądzie zdjęcia" - poinformował resort. Następnie zdjęcie analizuje aplikacja. Jeśli nie spełnia ono któregoś z określonych urzędowo warunków, użytkownik otrzyma wskazówki, jak je poprawić. Wtedy trzeba zrobić nową fotografię lub wybrać inny plik.

Aplikacja nie weryfikuje tła fotografii ani nie przetwarza i nie rejestruje danych biometrycznych użytkownika na podstawie zdjęcia.

"Warto pamiętać, że jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, do wniosku należy dołączyć załącznik z dokumentem, który uprawnia ją do użycia takiej fotografii. Należy wówczas dodać plik z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej" - napisał resort.

Ostateczna weryfikacja zdjęcia do dowodu osobistego wykonywana jest w urzędzie, a jego zatwierdzenie odbywa się na podstawie decyzji urzędnika.