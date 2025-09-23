Aplikacja mObywatel oferuje nową funkcjonalność. Użytkownik, który składa za jej pomocą wniosek o dowód osobisty, może wykonać zdjęcie do dokumentu swoim telefonem. Narzędzie pomoże m.in. w odpowiednim skadrowaniu, aby spełnić urzędowe wymogi. O nowościach poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.
Obywatel, składając wniosek o dowód osobisty dla siebie, dziecka czy podopiecznego, może do niego dodać plik ze zdjęciem lub samodzielnie wykonać fotografię smartfonem.
"W obu przypadkach twórcy aplikacji przygotowali praktyczne wsparcie, które pomaga użytkownikowi ocenić, czy zdjęcie spełnia urzędowe wymagania" - napisał resort w komunikacie.