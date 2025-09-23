Stopa bezrobocia w sierpniu 2025 r. wyniosła 5,5 proc. To lekki wzrost - w lipcu wskaźnik ten wyniósł 5,4 proc. Najnowsze dane podał Główny Urząd Statystyczny.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 856,3 tys. Na zdjęciu: robotnicy na budowie. / Shutterstock

W sierpniu 2025 r. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 5,5 proc.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że osiągnie ona taki właśnie wynik.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 856,3 tys. wobec 830,6 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 96,8 tys. wobec 108,4 tys. poprzednio.

/ Mateusz Krymski / PAP

Najwyższe bezrobocie notowane jest w województwie podkarpackim (8,9 proc.), warmińsko-mazurskim, (8,5 proc.) oraz świętokrzyskim (8,0 proc.).

W najlepszej sytuacji są województwa wielkopolskie (3,4 proc.), śląskie (4,2 proc.) i mazowieckie (4,4 proc.).