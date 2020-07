Sanepid stwierdził, że woda pochodząca z wielickich wodociągów jest zanieczyszczona bakterią z grupy coli. Nie można jej pić i używać do mycia warzyw i owoców. Alarm dotyczy Wieliczki, siedmiu okolicznych wsi, a także części Krakowa.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak informuje burmistrz miasta i gminy Wieliczka, zanieczyszczenie zostało stwierdzone w czwartek 23 lipca. Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Wodę można wykorzystywać tylko do celów sanitarnych i porządkowych np. spłukiwanie wody w toalecie, czy mycie podłóg.

Ostrzeżenie dotyczy miasta Wieliczka (z wyłączeniem os. Krzyszkowice), Czarnochowic, Śledziejowic, Strumian, Zabawy, Sułkowa, Kokotowa (bez Kolonii Kokotowskiej) i Lednicy Górnej.

Skażona woda jest też dostarczana do budynków mieszkalnych w Krakowie. Chodzi o ulice: Bogucicka nr 34-106A, F. Kłaka nr 4-6, Koprowa nr 1-12, Letnia nr 13-27, Nad Serafą nr 18-56B, Pod Pomnikiem nr 1-51G, Potrzask nr 90-102, S. Pronia nr 5-20, S. Stolarza nr 28 D, L. Śliwy nr 5-12, Wielicka nr 250-285A, F. Zolla nr 2-62, Wygoda nr 62-69.

W związku z ta sytuacją Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły zastępcze punkty poboru dobrej jakości wody, pochodzącej z Zakładu Uzdatniana Wody Raba.





Woda zdatna do picia jest dostarczana beczkowozami do mieszkańców. Trwają prace nad oczyszczeniem instalacji. Komunikat obowiązuje do odwołania.