Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północy kraju. Na Bałtyku może wystąpić sztorm.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alertem objęto północ woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. IMGW przewiduje tam wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.



Z kolei wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku przekazał ostrzeżenie o sztormie w strefie brzegowej w części wschodniej Bałtyku. Alert obowiązuje do północy. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru południowo-zachodniego 6 do 7, a w porywach 8 do 9 w skali Beauforta. Po północy siła wiatru będzie spadać.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.