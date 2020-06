IMGW we wtorek po południu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem oraz silnym deszczem i burzami. Obecnie burze i silne deszcze przechodzą przez Lubelszczyznę.

Wezbrane wody Sanu w Lesku / Darek Delamnowicz / PAP

Alertem przed burzami z gradem jest objęta część woj. dolnośląskiego oraz wielkopolskiego, woj. łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. Według tego ostrzeżenia IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może padać grad.



IMGW ostrzega też przed silnym deszczem i burzami na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na północnej części Podkarpacia. Zgodnie z tym alertem, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o silnym natężeniu - od 20 mm i miejscami do 40 mm. W trakcie opadów mogą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zaleca się śledzenie komunikatów pogodowych.