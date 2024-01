"Likwidacja nie jest cofnięta. Do momentu prawomocnego wyroku likwidator pełni swoją funkcję" – powiedział szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz w oświadczeniu, wygłoszonym w reakcji na odmowę wpisu likwidacji TVP i Polskiego Radia do KRS.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz / Radek Pietruszka / PAP

Przeczytałem uzasadnienie do tej odmowy. Podaje się w nim wyrok Trybunału Konstytucyjnego w trybie, który został przyjęty. Referendarz nie zająknął się, że w świetle prawa ten wyrok nie istnieje - powiedział szef resortu kultury.

Sienkiewicz przywołał wyroki Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które stwierdziły, iż decyzje podjęte z udziałem sędziów, którzy zdaniem tych instytucji, zostali powołani niezgodnie z prawem, należy uznać za nieistniejące. Dodał, że w tym wypadku chodzi o sędziego Jarosława Wyrembaka.

Likwidacja nie jest cofnięta. Do momentu prawomocnego wyroku likwidator pełni swoją funkcję - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz.

Podkreślił, że ma nadzieję, że wyrok sądu w kolejnej instancji "będzie dobry w tym znaczeniu, że uchyli decyzje referendarzy". To nie jest spór o to kto rządzi, ale istotę życia publicznego w Polsce - powiedział Sienkiewicz. Dodał, że jest to spór o to czy w Polsce mogą istnieć media kontrolowane przez jedną partię.

W moim najgłębszym przekonaniu nie mogą istnieć. Stąd moja decyzja o postawieniu tych spółek w stan likwidacji - podkreślił.

Sienkiewicz skrytykował także powoływanie się przez sądy na negatywną opinię Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która zakazuje likwidowania mediów publicznych. W jego opinii decyzje KRRiT "również nie mają żadnego znaczenia prawnego".

Dodał, że "przez siedem lat ta Rada nie zauważyła kompletnej degeneracja całego systemu mediów publicznych w Polsce". W tym kontekście skrytykował decyzję Rady, która odmówiła ukarania Radia Szczecin i TVP Info za ujawnienie danych syna posłanki Magdaleny Filiks. KRRiT stwierdziła, że w materiałach "nie ujawniono w sposób bezpośredni danych osobowych ofiar pedofila". Zdaniem Filiks materiały medialne przyczyniły się do samobójczej śmierci jej syna.

W poniedziałek referendarze sądowi Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oddalili wnioski o wpis otwarcia likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym. 27 grudnia szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz poinformował w środę, że w związku z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.