Kolejna część polskiego dziedzictwa narodowego trafi niedługo do świata wirtualnego. Zapowiedział to wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polityk zdradził, że na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 440 mln zł z Funduszy Europejskich.

Setki milionów powędrują na digitalizację polskiego dziedzictwa (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wicepremier uczestniczył w środę w konferencji w Bibliotece Narodowej. Mówił, że do internetu trafią setki tysięcy dzieł sztuki, dokumentów, nagrań i filmów. Podpisano 9 umów i 1 porozumienie o łącznej wartości ponad 440 mln zł - poinformował.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na digitalizację zbiorów Muzeum Narodowego, zasobów Telewizji Polskiej, zbiorów Instytutu Fryderyka Chopina czy zasobów Biblioteki Narodowej (największy beneficjent otrzyma 100 mln zł).

Listę 10 beneficjentów pierwszego naboru znaleźć można TUTAJ .

Krzysztof Gawkowski wskazał, że do tej pory na cyfryzację zasobów państwa przeznaczono ponad miliard złotych, a kolejny nabór, "na kolejne setki milionów zł", jest już podczas oceny.

Polityk zwrócił uwagę, że "każde cyfrowe dzieło, które trafia do sieci, to szansa, by kultura stała się naprawdę dostępna dla wszystkich - niezależnie od ograniczeń fizycznych, geograficznych czy czasowych". Digitalizacja to most łączący przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Dzięki temu możemy nie tylko chronić nasze dziedzictwo, lecz także inspirować kolejne pokolenia, umożliwiając im poznawanie historii i sztuki na nowo, w zupełnie inny sposób - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Skanowanie zasobów Jagiellonki i Biblioteki Narodowej

Głos w trakcie środowej konferencji zabrał także zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej Dominik Cieszkowski.

Bardzo się cieszę, że projekt Biblioteki Narodowej "Patrimonium - dziedzictwo uczonych", dzięki wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji będzie realizowany. "Patrimonium" jest kontynuacją dwóch wieloletnich projektów skanowania zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. Po zakończeniu projektu udostępnionych zostanie 145 tys. 500 nowych obiektów, które ze względów konserwatorskich lub prawnoautorskich nie mogły być wcześniej udostępnione cyfrowo - powiedział, zachęcając do odwiedzin strony polona.pl. Mogą państwo zobaczyć (tam) blisko 4 mln zdigitalizowanych obiektów - przekazał.