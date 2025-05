Senat zgłosił w środę poprawki do tzw. ustawy deregulacyjnej, dotyczące umów leasingu i regulacji w sprawie pożyczek zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego. Propozycjami Senatu zajmie się teraz Sejm.

Waldemar Pawlak / Anita Walczewska / East News

Za przyjęciem wraz z poprawkami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, zwanej też ustawą deregulacyjną lub pierwszym pakietem deregulacyjnym zagłosowało jednogłośnie 87 senatorów.



Poprawki Senatu

Senat wprowadził do ustawy dwie poprawki merytoryczne. Pierwsza, zgłoszona przez Wadima Tyszkiewicza (niezależny) na wniosek Związku Powiatów Polskich usunęła przepis, który przewidywał objęcie pożyczek zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego reżimem Prawa o zamówieniach publicznych. W ocenie ZPP rozwiązanie to, zamiast deregulować, dodatkowo komplikowało system.

Z kolei poprawka zgłoszona przez Waldemara Pawlaka (PSL-TD) pozwala zastosować nowe przepisy wprowadzające możliwość zawierania umów leasingowych w formie elektronicznej również w przypadku aneksów do starych umów, pod warunkiem zgody obu stron.

Ponadto Senat przyjął blok 32 poprawek redakcyjnych i uściślających zaproponowanych wspólnie przez biuro legislacyjne i stronę rządową.

Ustawa deregulacyjna: Czego dotyczy?

Uchwalona 24 kwietnia br. ustawa deregulacyjna m.in. skraca czas kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni, wprowadza obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów oraz dopuszcza możliwość wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych.

Nowe rozwiązania przyspieszają postępowania administracyjne oraz upraszczają zasady wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa umożliwia rzemieślnikom prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Wprowadza też elektronizację postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą, co umożliwi prowadzenie zdalnych rozpraw.

Ustawa określa również nowe zasady tworzenia prawa. Projekty ustaw, które nakładają obowiązki na przedsiębiorców, będą miały 6 miesięczne vacatio legis. W nowych przepisach znalazła się też zasada równoważenia obowiązków administracyjnych, nawiązująca do koncepcji tzw. one in, one out. Przy projektowaniu kolejnych obowiązków projektodawca ma dążyć do zmniejszenia obciążeń wynikających z regulacji, które obowiązują już w danej dziedzinie.

Ponadto ustawa zwalnia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z wnoszenia opłat sądowych podczas postępowań sądowych, w których występuje w imieniu przedsiębiorców; zakłada pełne dofinansowanie z budżetu państwa kosztów szkolenia przez rzemieślników uczniów szkół zawodowych w ramach tzw. kształcenia dualnego. Zgodnie z ustawą kluby sportowe trafią z rejestrów prowadzonych przez starostów do Krajowego Rejestru Sądowego.