Jedyna kandydatka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz negatywnie zaopiniowana przez większość sejmowej komisji sprawiedliwości. Jej kandydaturę popiera blisko 700 organizacji społecznych. Według informacji PAP chwilę później grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości miała skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka / Wojciech Olkuśnik / PAP

Po trwającym 2,5 godziny przesłuchaniu kandydatki jej wybór poparło 9, a przeciwnych było 13 członków komisji. Ci ostatni, jak informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, nie uczestniczyli nawet w debacie i nie mieli do kandydatki pytań.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz chce zostać następczynią Adama Bodnara. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich zakończyła się początku września. Kandydaturę na nowego RPO zgłosiły w Sejmie kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Poparło ją blisko 700 organizacji obywatelskich. PiS nie wystawił swojego kandydata. Jak poinformował dziś PAP, do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów PiS dotyczący zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

PiS chce obsadzić na stanowisku RPO swojego kandydata

Prawo i sprawiedliwość chce obsadzić na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich osobę rekomendowaną przez siebie - dlatego skierowali do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy o RPO.

Na podstawie obecnych przepisów Rzecznika wybiera Sejm, ale musi się na niego zgodzić Senat. Do czasu wyboru następcy zaś, zgodnie z ustawą, obowiązki pełni poprzedni RPO, czyli dziś - Adam Bodnar.

Wniosek posłów PiS do Trybunału kwestionuje ten właśnie przepis ustawy, stwierdzając, że Konstytucja mówi tylko, że kadencja RPO trwa 5 lat - a ten czas dla Adama Bodnara już minął.

Autorzy wyraźnie przemilczają także zapisane w Konstytucji zdanie, że to ustawa ma określać "zakres i sposób działania Rzecznika"

Jeśli Trybunał uzna jednak wniosek posłów PiS, rządzący będą mogli wygasić działanie Bodnara i nawet nie powołując nowego rzecznika - jego obowiązki powierzyć wskazanej przez siebie osobie. Tymczasowość takiego rozwiązania oznaczałaby stworzenie niekonstytucyjnego urzędu "dublera RPO".

Kim jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz?

Mec. Rudzińska-Bluszcz to obecnie główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Podkreśla, że nie jest politykiem, jest kandydatką społeczną, a jej misją do tej pory była pomoc osobom słabszym (w przeszłości jako adwokat angażowała się w prowadzenie spraw sądowych pro bono). Opowiada się za silnym, niezależnym od polityków urzędem RPO, który miałby być tak dostępny dla obywateli jak "aplikacja w naszym telefonie".

W ostatnim wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zaznaczała, że kandyduje po to, by poprawić ochronę praw człowieka i "nie ma zamiaru wpisywać się w narrację jakiejkolwiek partii czy polityków". Na spotkaniach ze wszystkimi politykami mówię o tym samym: potrzebujecie, wszyscy potrzebujemy w Polsce takiego urzędu, który jest "ziemią niczyją"; wszyscy mamy starzejących się rodziców czy dziadków, wszyscy oddychamy tym samym, coraz gorszej jakości powietrzem - powiedziała Rudzińska-Bluszcz. Zapowiedziała, że jeśli zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to będzie reagować na każdy sygnał łamania praw i wolności obywatelskich.