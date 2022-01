Podwyżki cen energii w Polsce oraz wysokie ceny towarów i usług to efekty polityki Unii Europejskiej - powiedział w środę w Sejmie wicepremier i minister aktywów państwowych, Jacek Sasin. Dodał, że rząd zrobi wszystko, by pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie.

