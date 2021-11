Inflacja? "To nie jest problem tylko nasz, perturbacje w innych krajach są znacznie większe" - mówi wicepremier Jacek Sasin, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Chwali przy tym działania gabinetu Mateusza Morawieckiego: "Rząd nie był zaskoczony, szybko działał poprzez tarczę antyinflacyjną".

"Tarcza jest na ten najtrudniejszy okres, który jest przed nami - zimowy. Potem będziemy reagować" - dodał minister aktywów państwowych.

Od maja nowa tarcza? "Tego nie wykluczamy, że jakieś elementy osłonowe w dalszym ciągu będę niezbędne. W tej chwili ważne jest, by dać Polakom ulgę na zimę" - oświadczył Jacek Sasin na antenie RMF FM.

"Jesteśmy ofiarami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wzrost cen produkcji elektrycznej jest spowodowany przede wszystkim rosnącą ceną certyfikatów za emisję CO2" - dodał.

Co z ceną benzyny? "Polacy to odczują, obniżka zadziała jeszcze przed świętami, realnie ok. 30 gr na litrze" - zapewniał wicepremier Sasin.

Jacek Sasin: Nie może być tak, że członkowie rządu będą odwoływani na podstawie artykułu w gazecie

Czy Łukasz Mejza pożegna się z rządem? "Takiej decyzji absolutnie nie ma, odpowiednie służby badają jego oświadczenie majątkowe i od tego zależy jego przyszłość" - oświadczył Jacek Sasin, w nawiązaniu do publikacji "Gazety Wyborczej", która napisała, że spółka obecnego wiceministra sportu dostała blisko 1 mln zł dotacji z Agencji Rozwoju Regionalnego, gdy był radnym sejmiku lubuskiego. W czasie pandemii firma ta szkoliła m.in. fryzjerki z umiejętności PR.

"Nie może być tak, że członkowie rządu będą odwoływani na podstawie artykułu w gazecie. To musi być zbadane, musi być wyjaśnione" - powiedział Sasin.