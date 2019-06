We wrześniu, najpóźniej od października zacznie się wypłata dodatku w wysokości 500 zł dla osób niepełnosprawnych. Tak zapowiada wicepremier Jacek Sasin.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum prywatne

W rozmowie z reporterem RMF FM wicepremier przekonuje, że niemal gotowa jest ustawa w sprawie dodatku dla niepełnosprawnych i zagwarantowane jest finansowanie na ten rok.

Jest faktem, że komitet stały rady ministrów projekt ustawy przyjął. Ona w najbliższym czasie będzie procedowana przez rząd - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Jacek Sasin.



Ze wstępnych wyliczeń wynika, że na pieniądze może liczyć ok. 450 tysięcy osób. Grupę osób pobierającą 500 złotych zawężono do niepełnosprawnych dorosłych, którzy są całkowicie niesamodzielni.



Wicepremier pytany o finansowanie projektu przekonuje, że środki zebrane z daniny solidarnościowej - czyli podatku płaconego od dochodów powyżej miliona złotych - pozwolą wypłacać dodatek po wakacjach.



Pokryłyby zapotrzebowanie na ten rok. Chcielibyśmy, żeby ten program zadziałał od września, najpóźniej od października. Tutaj tych pieniędzy na ten rok wystarczy, w przyszłym roku to będzie pełny wymiar - podkreślił. Całoroczne finansowanie programu ma kosztować 3 miliardy złotych. By sfinansować całość, rząd liczy na odmrożone podatek od sieci handlowych.

Premier zapowiedział wprowadzenie dodatku

Prezes Rady Ministrów w maju powiedział, że po wygraniu procesu przed Trybunałem Sprawiedliwości o możliwość nałożenia podatku handlowego w zasobach rządu pojawił się "dodatkowy zasób finansowy". Mówił wtedy, że pieniądze z podatku handlowego oraz wpływy z daniny solidarnościowej mają zostać przetransferowane do osób z niepełnosprawnościami.

Chcemy przeznaczyć te środki na comiesięczny, stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, o niemożności prowadzenia jakiegokolwiek życia samodzielnie - mówił Morawiecki. Będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie dla tych osób powyżej 18. roku życia, bo to właśnie te osoby są dzisiaj pozbawione szeregu różnych dodatków w naszym systemie opieki nad osobami z niepełnosprawności - zaznaczał.