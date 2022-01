​Sanepid w Białej Podlaskiej poszukuje uczestników nabożeństw w dwóch parafiach pw. Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej i Świętej Trójcy w Terespolu. Chodzi możliwość zakażenia Covid-19.

​Sanepid poszukuje uczestników nabożeństw / Shutterstock

W Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej sanepid apeluje do uczestników nabożeństw, które obyły się w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny między 11 a 15 stycznia.



Osoby, które uczestniczyły w nabożeństwach i przyjmowały komunię świętą, proszone są o obserwację swojego stanu zdrowia, a w razie wystąpienia objawów o zgłoszenie się do swojego lekarza POZ i poinformowanie, iż miały kontakt z osobą z dodatnim wynikiem w kierunku SARS-CoV-2 - to treść komunikatu opublikowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej.

Z kolei jeśli chodzi o kościół pw. Świętej Trójcy w Terespolu sanepid poszukuje wiernych, którzy uczestniczyli w nabożeństwach między 9 a 14 stycznia. Także w tym wypadku o szczegóną oberwację stanu zdrowia proszone są osoby przystępujące do komunii.