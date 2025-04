Zaskakujące wydarzenia na pokładzie samolotu Wizz Air z Warszawy do Bilbao. Musiał on lądować w niedzielę we Frankfurcie nad Menem z powodu agresywnie zachowującego się mężczyzny - poinformował baskijski dziennik "El Correo".

Samolot Wizz Air / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Niedzielny poranny samolot ze stolicy Polski miał wylądować na lotnisku w Loiu pod Bilbao w północnej Hiszpanii ok. godz. 9.30, ale przed godz. 8 miał międzylądowanie we Frankfurcie. Do Kraju Basków dotarł po godz. 11 już bez agresywnego mężczyzny, którego obezwładniła niemiecka policja. Zobacz również: Chaos na pokładzie samolotu. Wyprowadzili go w kajdankach

Naraził 170 pasażerów. Ryanair pozwał Polaka "Lot został przekierowany z powodu niespokojnego zachowania pasażera na pokładzie" - potwierdził rzecznik Wizz Air, cytowany przez "El Correo". Według pasażerów mężczyzna, którego narodowość nie została podana, miał być pod wpływem alkoholu. Incydent spowodował również opóźnienie lotu powrotnego o ponad 1,5 godziny.