Główny Inspektorat Sanitarny w jednej z partii masła wykrył groźne dla zdrowia bakterie salmonelli. Niezwłocznie postanowiono uruchomić procedurę wycofywania produktu ze sprzedaży.

Salmonella w maśle. GIS wycofuje partię produktu / congerdesign / Pixabay

Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie internetowej, podczas kontroli stwierdzono obecność Salmonella spp. w jednej z pięciu badanych próbek masła firmy Lumiko z Łukowa. Niezwłocznie uruchomiono procedurę wycofywania produktu ze sprzedaży, m.in. ustalono listy dystrybucyjne i przesłano informację o niebezpiecznej żywności do Państwowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Sosnowcu oraz Rawie Mazowieckiej.

Ponadto wydano polecenie wykonanie badań w kierunku Salmonella spp. wszystkich partii produkcyjnych dla tego produktu.

Szczegóły dotyczące produktów :

Produkt - Masło Extra Lumiko, 200 g

Najlepiej spożyć przed:/ Nr partii: 17.11.2020 051 13:06

Producent: Lumiko Sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 81, 21-400 Łuków, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06111601 WE

GIS przypomina, że spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami salmonelli może wywołać zatrucie pokarmowe.

Masło Extra Lumiko, 200 g, fot. GIS /

Zakład Lumiko wydał oświadczenie:

Cytat "Lumiko Sp z o.o. oświadcza, że prowadzi ciągły monitoring na obecność pałeczek Salmonelli Spp. w wyprodukowanych produktach. Badania są realizowane zgodnie z harmonogramem, który zakład przedkłada Inspekcji Weterynaryjnej. Do tego momentu nigdy nie stwierdziliśmy obecności tego patogenu. Dodatkowo, kontroli poddawany jest monitoring środowiskowy w kierunku Salmonelli, który również nigdy nie wykazał obecności tych pałeczek. Produkt jest wyprodukowany ze śmietanki pasteryzowanej, a prawidłowość procesu pasteryzacji potwierdzają wizualizacje. Nasze produkty wielokrotnie są badane przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną oraz przez różne Sieci handlowe, które zakupują od nas produkty i nigdy pałeczek Salmonelli nie stwierdzono. Zakład podjął wszelkie działania w ustaleniu przyczyny niezgodności i jest w trakcie ich analizy.

Jak ustrzec się przed salmonellą?

Najwięcej bakterii salmonelli jest na skorupkach jaj. Stamtąd, po rozbiciu jajka, mogą przeniknąć do środka potrawy. Pamiętajcie, przed rozbiciem, jajka trzeba je włożyć na 10 sekund do wrzącej wody. To wystarczy by zabić bakterie.

