Sąd w Piotrkowie Trybunalskim utrzymał areszt tymczasowy wobec Sebastiana M. Jest on podejrzany o spowodowanie w 2023 r. wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. We wtorek mężczyzna usłyszał zarzut.

Doprowadzenie Sebastiana M. na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim / Piotr Polak / PAP

Sąd w Piotrkowie Trybunalskim utrzymał areszt dla Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach wnioskowała o utrzymanie aresztu z obawy przed ucieczką podejrzanego i utrudnianiem postępowania.

Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku.

Podejrzany został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W wypadku zginęła trzyosobowa rodzina - rodzice i pięcioletni syn.

Piotrkowski sąd rejonowy przychylił się do wniosku prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Katowicach o utrzymanie tymczasowego aresztu wobec Sebastiana M.

Obawa ponownej ucieczki

Jako szczególne przesłanki stosowania tego środka zapobiegawczego wskazano obawę ponownej ucieczki podejrzanego, bezprawnego utrudniania postępowania, jak również grożącą mu surową karę.

O przychyleniu się sądu do wniosku po zakończeniu niejawnego posiedzenia poinformował media Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Sąd utrzymał stosowanie tymczasowego aresztu, który został orzeczony wraz z wydaniem za Sebastianem M. listu gończego i obowiązuje przez 30 dni od wydania stronie polskiej.

Zarzut dla Sebastiana M.

Podejrzany został sprowadzony w poniedziałek do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do których zbiegł po wypadku. We wtorek został doprowadzony do prokuratury w Katowicach, gdzie postawiony mu został zarzut na podstawie art. 177 par. 2 kk, czyli spowodowania śmiertelnego wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do wypadku doszło we wrześniu 2023 r. w Sierosławiu niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie). W samochodzie marki Kia zginęli rodzice i ich pięcioletni syn. Sebastian M. podejrzany o spowodowanie wypadku siedział za kierownicą bmw.