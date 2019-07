Polak w ekipie Ursuli von der Leyen będzie miał zadanie specjalne: przekonać Brukselę do zmian ustrojowych, jakie PiS szykuje w razie wygrania wyborów. To więc kluczowa rozgrywka personalna - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita". Według "Rz" rozważanych jest obecnie siedmioro kandydatów do KE.

