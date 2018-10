W Polsce powstaje średnio od 25 do 30 tys. nowych firm miesięcznie. Ogromne środki i wysiłki wkładane są obecnie we wspieranie start-upów, które są najczęściej oparte o nowatorskie rozwiązania. "Bez odpowiedniej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej takie przedsięwzięcia nie będą miały szans osiągnąć sukcesu na polskim rynku ani tym bardziej na rynku międzynarodowym" - mówi Dorota Rzążewska, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Kaliński / PAP

890 milionów z PARP, 440 z KFK i 250 z NCBR. Państwo wydało do tej pory na startupy ponad 1,5 mld złotych. Kolejne 2 miliardy na pobudzanie rynku inwestycji w innowacyjne firmy ma przeznaczyć PFR Ventures. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy, mierząc się z biznesową rzeczywistością, zwracają się o pomoc w rozwijaniu działalności coraz częściej do rzeczników patentowych, których jest w Polsce już ponad tysiąc. Mają coraz większą świadomość, że ich intelektualna własność, wynalazek czy znak towarowy nie może zostać bez ochrony.

Rzecznik patentowy zaczyna być pierwszym partnerem w biznesie, już nie księgowy, nie specjalista od reklamy, jak było dotychczas. To zmiana świadomości. Wprawdzie jest jeszcze wiele do zrobienia, ale cieszy, że jest postęp w rozwoju tej świadomości - mówi Paweł Kurcman, wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Zawód rzecznika patentowego ma w Polsce wieloletnią historię. Istnieje w naszym kraju od 100 lat, od momentu ogłoszenia tymczasowego Dekretu o Urzędzie Patentowym. Obchody 100-lecia zawodu rzecznika patentowego stały się okazją do zorganizowania konferencji na temat roli rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy. Współorganizatorami konferencji są Polska Izba Rzeczników Patentowych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Z radością przyjmujemy fakt, że w Polsce powstaje coraz więcej firm i coraz więcej z nich opiera swój rozwój o innowacje. Jak pokazują dane, polscy przedsiębiorcy więcej i chętniej inwestują w badania i rozwój. Dlatego tak ważne jest, by efekty ich ciężkiej pracy, nakładów finansowych, a także unikatowych pomysłów były właściwie chronione. Konferencja, która współorganizujemy, zwraca na ten aspekt uwagę - mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Polska od wielu lat dokłada wszelkich starań, by wspiąć się wyżej w rankingach innowacyjnych gospodarek. W dobie niewyobrażalnie szybkiego postępu, "internetu rzeczy", Przemysłu 4.0, wsparcie ze strony rzecznika patentowego w biznesie jest kluczowe. Na rynku rośnie zapotrzebowanie na rzeczników patentowych zorientowanych w nowych technologiach. Szczególnym wyzwaniem są wynalazki wspomagane komputerowo, które trudno jest skutecznie chronić, gdyż przepisy na razie nie są w tej kwestii przychylne.

Ochrona oprogramowania komputerowego i mobilnego stanowi prawdziwe wyzwanie i wymaga dobrze zorientowanego fachowca. Większość rzeczników patentowych zajmujących się patentami i wzorami użytkowymi ma wykształcenie inżynierskie, techniczne, biotechnologiczne, chemiczne lub zajmowało się czy zajmuje się pracą naukową w dziedzinie techniki. Dzięki temu potrafią tak skonstruować opis patentowy i zastrzeżenia, by szanse na uzyskanie patentu były jak największe. Mogą i robią to też rzecznicy patentowi z prawniczym wykształceniem, lecz aby to robić skutecznie i dobrze, wcześniej, jako aplikanci rzecznikowscy muszą odbyć 3-letnią aplikację, współpracować w trakcie aplikacji z patronem (rzecznikiem patentowym), odbywać praktyki, a na końcu zdać egzamin zawodowy z części technicznej i prawnej potwierdzający ich wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Konferencja odbędzie się w sali "Pod Kopułą" w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Będzie składała się z czterech paneli. W każdym z nich zostanie omówiona inna rola rzecznika patentowego: jako doradcy biznesowego, jako pełnomocnika procesowego, jako osoby stanowiącej łącznik pomiędzy biznesem a nauką. W ostatnim panelu zostaną porównane doświadczenia polskie i międzynarodowe rzeczników patentowych.

Konferencję poprowadzi dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.



