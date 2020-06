Trwają prace nad stworzeniem dokumentu regulującego publiczne wystąpienia osób świeckich podczas wydarzeń religijnych - zapowiedział w oświadczeniu rzecznik Jasnej Góry o. Michał Legan. Jest to odpowiedź na bieżącą debatę publiczną - zaznaczył. Wczoraj na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców. Wzięła w niej udział m.in. wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Klasztor na Jasnej Górze / Waldemar Deska / PAP

Szefowa resortu rozwoju po mszy wygłosiła ponad 10-minutowe przemówienie skierowane do pracodawców i przedsiębiorców.

Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik w niedzielę wydał oświadczenie , w którym przypomniał, że "ambona nie może służyć do żadnych innych celów niż głoszenie Słowa Bożego, przekazywanie nadziei i nauczania Kościoła katolickiego".



Przypomniał wskazania z 2005 roku do nowego wydania "Odnowionego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego", w którym podkreślono, że "ambony nie powinno się wykorzystywać do wystąpień (przemówień), które nie są związane z proklamacją Słowa Bożego".



Rzecznik Episkopatu podkreślił również, że Kościół nie może angażować się w żadną z kampanii wyborczych, bo nie jest to jego rolą.



W związku z tym, ojcowie paulini wydali oświadczenie, w którym zapowiedzieli przygotowanie specjalnego dokumentu, który będzie "regulował zasady wystąpienia osób świeckich podczas wydarzeń religijnych".



"Od chwili powołania nowego zarządu Jasnej Góry (Zakonu Paulinów - PAP), a więc od dnia 26 maja 2020, trwają prace nad stworzeniem dokumentu regulującego publiczne wystąpienia osób świeckich podczas wydarzeń religijnych oraz inne zagadnienia związane z organizacją i przebiegiem pielgrzymek do naszego Sanktuarium. Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca" - napisał o. Michał Legan.