Turyści w Tatrach zaobserwowali nietypowe zjawisko. Na szlaku pojawił się pleń, czyli pełzająca masa larw much. Film udostępnił Tatrzański Park Narodowy.

Pleń to bardzo rzadkie zjawisko, które nie do końca jest wyjaśnione. To pełzająca wspólnie grupa larw muchówek gatunku ziemiórka pleniówka. Nie do końca wiadomo, dlaczego larwy się przemieszczają.

W dawnych czasach uważano, że pleń pełzający w dół doliny jest zwiastunem szczęścia i urodzaju. Przez innych była to zapowiedź nieszczęść. Z kolei pleń przemieszczający się na północ był zwiastunem dobrych zbiorów.