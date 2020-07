Tegoroczny sierpień zapowiada się ciepły, mogą zdarzyć się nawet dni z temperaturą powyżej 30 stopni - mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Na południu w sierpniu prawdopodobnie będzie dość gorąco i raczej sucho, w centrum - też ciepło, ale z umiarkowanymi opadami, natomiast na północnym wschodzie należy spodziewać się umiarkowanej temperatury oraz wyższych opadów. "Niestety potwierdza się to, o czym mówiliśmy od dłuższego czasu, czyli że opady będą burzowe" - powiedział Walijewski.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Z długoterminowej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w południowej oraz zachodniej części Polski, a także w Wielkopolsce oraz punktowo w województwie kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim temperatura w sierpniu tego roku będą powyżej normy.

/ IMGW-PIB / Materiały prasowe



/ IMGW-PIB /Materiały prasowe

Jak tłumaczy rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski, oznacza to, że w tych rejonach temperatura będzie wyższa niż bywały normalnie w latach od 1981 r. do 2010 r. Niewykluczone, że będą też dni upalne z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza - dodał Walijewski.

/ IMGW-PIB /





Temperatury na poziomie dotychczasowej średniej należy spodziewać się we wschodniej części kraju, na Mazowszu oraz częściowo w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim.

/ IMGW-PIB / Materiały prasowe





Z prognozy Instytutu wynika też, że suma opadów przekraczająca normę spodziewana jest przeważnie na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach, a także miejscami na Lubelszczyźnie, Śląsku i w zachodniej Małopolsce. Opady "poniżej normy" prognozowane są głównie na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Tatrach oraz miejscami na Mazowszu i Ziemi Lubuskiej. W pozostałej części kraju opady wyniosą mniej więcej tyle, ile ich dotychczasowa uśredniona wartość.

/ IMGW-PIB /





/ IMGW-PIB /

Prognoza pogody na najbliższe dni

Najbliższe dni zapowiadają się ciepłe. Dziś pogodnie, jedynie po południu miejscami więcej chmur. Na północy możliwy słaby przelotny deszcz Temperatura od 18 stopni Celsjusza nad morzem do 23 stopni na południu.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Słabe przelotne opady deszczu lokalnie wystąpią również w Karpatach. Temperatura maksymalna od 18, 20 stopni Celsjusza na północy oraz w obszarach podgórskich do 22 - 24 stop ni na południu kraju.



W piątek miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północy i na Podhalu do 26 stopni na południu.

W sobotę temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i południowym wschodzie od 19 do 21 stopni. W niedzielę temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich od 21 do 23 stopni Celsjusza.