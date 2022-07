Rząd przyjął projekt ustawy o nowym dodatku węglowym - ogłosiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest węgiel, brykiet lub pelet ma prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tysiące złotych. Wysokość tej kwoty jest niezależna od zarobków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W obecnych warunkach rynkowych za 3 tysiące złotych można obecnie kupić mniej więcej jedną tonę węgla. Do ogrzania domu zimą potrzeba mniej więcej czterech ton. W efekcie pomimo rządowej pomocy zwykła polska rodzina - za sprawą drożyzny - w tym roku będzie musiała wydać na węgiel trzy razy więcej niż przed rokiem.

Pieniądze na węgiel nie sprawią też, że będzie go więcej. Rocznie polskie gospodarstwa domowe zużywają około 15 milionów ton tego surowca, z czego połowę sprowadzaliśmy głównie z Rosji, co teraz stało się niemożliwe.



Kiedy już dodatek zostanie przyznany, będzie zwolniony z podatku i wyłączony z egzekucji.



Szykowany dodatek węglowy będzie jednorazowy. Wnioski będzie można składać zaraz po wejściu w życie ustawy, do 30 listopada.

Co z poprzednią ustawą?

Potwierdziły się informacje dziennikarzy RMF FM: Rząd zaproponował unieważnienie obowiązującej od tygodnia ustawy o tonie węgla za 996 zł. Zamiast tego prześle do parlamentu projekt ustawy o jednorazowym dodatku węglowym.

Problemem jest to, że poprzednia ustawa została po prostu pomyślana w zły sposób i nie zadziałała. Zakładała ona, że zwykły konsument ma płacić za tonę węgla tysiąc złotych, drugi tysiąc ma dopłacać państwo, a trzeci tysiąc skład węgla.

Z tym ostatnim był kłopot. Przedsiębiorcy nie chcieli na każdej tonie węgla tracić, więc do programu nie przystąpili. W efekcie ludzie dalej nie mogli kupić węgla.

Problem dla samorządów

To samorządy mają być odpowiedzialne za wypłacanie nowego dodatku węglowego. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, to będzie potężny problem dla samorządów. W Polsce mamy około 4 milionów domów i mieszkań ogrzewanych węglem. Trzeba się spodziewać, że wszyscy na raz zaczną składać wnioski papierowo, bo zapewne każdy szybko będzie chciał szybko dostać te 3 tys. zł i ustawi się w kolejce po węgiel na zimę. Może zabraknąć urzędników do szybkiej obsługi tych wniosków.

Drugi problem jest taki, że gminy będą musiały wypłacić nam te pieniądze i nie wiedzą, kiedy dostaną zwrot tych pieniędzy z budżetu państwa. A łącznie będą musiały wyasygnować na to nawet 14 mld złotych.

Ekspert o nowej ustawie

Nowa ustawa węglowa może powiększyć inflację i sprawić, że węgiel podrożeje - przewiduje w RMF FM ekonomista i prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski. Jak podkreśla, będzie więcej pieniędzy na rynku, a zasoby węgla nie będą większe niż teraz. Jednak w czasie gigantycznego kryzysu, jaki teraz mamy, innego wyjścia nie widać - przekonuje Roszkowski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

To jest element tymczasowy. Żaden rząd nie może kilku miliardów co roku ekstra wydawać na węgiel dla gospodarstw domowych. Wiele kryzysów się po prostu na siebie nałożyło. Za rok dla gospodarstw domowych na pewno będzie łatwiej, bo będzie prościej jeżeli chodzi o dostosowanie logistyki - z Afryki, z Ameryki Płd., z Australii - dodaje Roszkowski.

Najbliższe miesiące - zdaniem ekspertów - powinny być wykorzystane na przygotowanie portów do odbierania węgla właśnie z tych krajów, by za rok można go było sprowadzać do Polski łatwiej.