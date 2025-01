Jest trzech kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego zajmującego się przygotowaniem wyborów. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, dwaj z nich to szefowie terenowych delegatur. Wśród wskazanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji nie ma ubiegającej się o ponowny wybór Magdaleny Pietrzak, której kadencja upływa na początku marca.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Kadencja obecnej szefowej KBW Magdaleny Pietrzak kończy się 3 marca 2025 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym szef MSWiA Tomasz Siemoniak przedstawi trzech kandydatów na to stanowisko szefom Kancelarii: Sejmu, Senatu i Prezydenta.

Jak przekazała w komunikacie Kancelaria Senatu, szefowie tych kancelarii zdecydowali o publicznym wysłuchaniu kandydatów na stanowisko szefa KBW, by zapewnić "przejrzystość procesu wyłaniania kandydatów oraz w celu zwiększenia roli obywateli w procesie ich wyłaniania, działając w porozumieniu, z inicjatywy Fundacji Odpowiedzialna Polityka".

Wysłuchanie zaplanowano we wtorek 11 lutego o godz. 16:00 w Senacie.

Mogą w nim uczestniczyć osoby zainteresowane, organizacje społeczne oraz przedstawiciele samorządu i środowisk akademickich.

Kandydaci na szefa KBW wygłoszą przemówienia i odpowiedzą na zadawane pytania. Chcemy, żeby sprawa wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego była przejrzysta i dla wszystkich jasna, że wybraliśmy trzy najlepsze osoby, a potem niech Państwowa Komisja Wyborcza rozstrzygnie we własnym gronie, kto jest tym jednym, jedynym - mówił w środę w wywiadzie dla wp.pl szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Aby wziąć udział w wysłuchaniu, należy do piątku 7 lutego przesłać zgłoszenie poprzez formularz: https://forms.gle/qLJdj6xGfFhwLy7r5.

Wysłuchanie będzie otwarte dla mediów i transmitowane poprzez strony internetowe Sejmu i Senatu.

Jakie wymogi musi spełnić kandydat na szefa KBW?

Krajowe Biuro Wyborcze / Mateusz Krymski / PAP

Kandydat na szefa KBW musi: być polskim obywatelem, mieć ukończone 18 lat, wyższe wykształcenie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nie może także należeć do partii politycznej i prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją szefa KBW. Osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. muszą złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o jego złożeniu, ponieważ funkcji nie może pełnić ktoś, to w okresie PRL pełnił służbę w organach bezpieczeństwa lub był współpracownikiem tych organów.

Procedura zakłada, że w razie uzasadnionych zastrzeżeń PKW do trzech wskazanych kandydatów niezwłocznie poinformuje o tym szefa MSWiA, który przedstawi kolejne dwie kandydatury, również skonsultowane z szefami trzech kancelarii. Jeśli żaden z kandydatów na szefa KBW ponownie nie zostanie zaakceptowany, wtedy powoła go minister spraw wewnętrznych i administracji.

Szef KBW z urzędu jest sekretarzem Państwowej Komisji Wyborczej. Kieruje pracami administracji wyborczej, odpowiada za warunki organizacyjne, finansowe i techniczne wyborów czy referendów. Od strony organizacyjnej i finansowej jest najistotniejszą osobą w procesie wyborczym, ponieważ to KBW, a nie komisja, dysponuje budżetem na organizację wyborów. Kadencja szefa KBW trwa siedem lat; PKW może go odwołać przed upływem kadencji w uzgodnieniu z szefem MSWiA.