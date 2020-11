Państwowa komisja do spraw pedofilii zaczyna pracę. Jej zadaniem jest badanie przypadków molestowania małoletnich. Dziś ma rozpocząć się zbieranie zgłoszeń od poszkodowanych. Będzie to można zrobić za pomocą specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej komisji.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przyjmowanie i sprawdzanie zgłoszeń przypadków molestowania małoletnich to pierwsze merytoryczne działania państwowej komisji do spraw pedofilii od 18 miesięcy.



Wnioski można składać za pomocą specjalnego formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej komisji.



Wniosek (do komisji - przyp. red.) będzie można złożyć osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub wysłać pocztą - potwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przewodniczący komisji dr hab. Błażej Kmieciak, dodając, że zgłoszenie może wysłać każdy, kto wie o przestępstwie molestowania seksualnego nieletnich lub o jego ukrywaniu.



Zgłaszającym może być osoba pokrzywdzona, członek rodziny lub ktoś inny, kto posiada wiedzę o przestępstwie - precyzuje. Zwraca również uwagę, że nie musi to być sprawa aktualna, zgłoszenie może dotyczyć wydarzeń sprzed lat.



"Rzeczpospilita" przekazała dziś, że komisja ma już swoją siedzibę, a od kilku tygodni prowadzi nabór pracowników.

Komisja ds. pedofilii działa od 18 miesięcy

Powołanie państwowej komisji do spraw pedofilii zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Miało to związek z premierą dwóch głośnych filmów braci Tomasza i Marka Sekielskich o historiach osób wykorzystywanych seksualnie przez księży: "Tylko nie mów nikomu", który swoją premierę miał w maju 2019 roku, a także jego kontynuacji "Zabawa w chowanego" z maja 2020 roku. Komisja została zaprzysiężona 4 miesiące temu - 24 lipca. Jej przewodniczącym został dr hab. Błażej Kmieciak. W skład weszli także powołani przez:



Sejm - Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski;

Senat - Agnieszka Rękas;

prezydenta - Justyna Kotowska;

premiera - Elżbieta Malicka;

rzecznika praw dziecka - Błażej Kmieciak.