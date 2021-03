Wielkanocna Zbiórka Żywności rozpoczęła się 8 marca i zakończy się w Sobotę Wielkanocną (3 kwietnia). Pomóc można wyłącznie online – dokonując zakupu w wirtualnym sklepie Banków Żywności. Wszelkie informacje można znaleźć pod adresem: www.zbiorkazywnosci.pl

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

W Małopolsce w zeszłym roku pierwszy raz od ponad 20 lat z powodu pandemii zbiórka na wiosnę nie odbyła się. W tym roku z powodu pandemii większość Banków Żywności wybrało internetowy sposób prowadzenia zbiórki. Bank Żywności w Krakowie, żeby powtórzyć wynik z ostatniej wielkanocnej zbiórki, kiedy zebrano w Małopolsce ponad 48 000 kg żywności, powinien zgromadzić na wiosnę w tym roku około 200 000 zł, które umożliwiłyby zakup porównywalnej do 2019 roku ilości żywności.

Do 24 marca 2021 zebrano w Małopolsce prawie 7 000 zł. Jest to najwyższa kwota w całym kraju i prawie jedna czwarta wszystkich wpłat z całej ogólnopolskiej zbiórki. Póki co, daje to około 1 750 kg żywności. Jeszcze jej wiele brakuje, ale zostało całe 10 dni do końca akcji. Organizatorzy akcji liczą na mobilizację darczyńców zwłaszcza teraz w przedświątecznym czasie i wierzą, że ten bezpieczny sposób włączenia się do pomocy dla najuboższych zachęci wszystkich ludzi dobrej woli do solidarnego dzielenia się z ubogimi.

Do zbiórki włączyły się firmy, lokalne organizacje dobroczynne oraz krakowskie szkoły. E-wolontariusze Banku Żywności w Krakowie w swoich mediach społecznościowych zachęcają do zakupów w wirtualnym sklepie Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Internetowe wyzwanie na FB hasztagiem #PosilkiNaStol zaprasza w formie zabawy do włączenia się do Wielkanocnej Zbiórki i zakupu symbolicznego koszyka z żywnością w wirtualnym sklepie Banku Żywności https://zbiorkazywnosci.pl/bank-zywnosci/bz-w-krakowie/

Produkty zakupione dzięki zbiórce online będą na bieżąco przekazywane potrzebującym tak, by mogli oni spędzić święta w spokojnej i domowej atmosferze, bez martwienia się o podstawowe rzeczy.

------------------------

W Polsce ponad 1,6 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Trwająca od roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni - to tylko część grup, do których trafia pomoc Banku Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia.