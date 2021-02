IMGW ostrzega przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź. Ślisko będzie na drogach od Pomorza, przez Wielkopolskę, Śląsk, Łódzkie aż po Małopolskę. Z kolei zachodnie części woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego narażone są na roztopy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Z alertów IMGW wynika, że miejscami wystąpią słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki, które będą powodować gołoledź na drogach od Pomorza, przez Wielkopolskę, Śląsk, Łódzkie aż po Małopolskę. Wzrost temperatury prognozowany jest w w części woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego. Tam zatem szykuje się odwilż.

Prognozowana temperatura wyniesie do 3 stopni Celsjusza w woj. lubuskim, ok. 1-2 st. Celsjusza w woj. zachodniopomorskim i dolnośląskim, ok. 1 st. Celsjusza w woj. wielkopolskim.

Na wschodzie kraju temperatury będą cały czas ujemne, bo to ciepło z frontu dopiero wchodzi. Wyniosą one ok. -5 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie. Podobnie będzie w Zakopanym i dolinach karpackich. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie ok. -2 st. Celsjusza - powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.