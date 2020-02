Przed Sądem Rejonowym w Sopocie rozpoczął się we wtorek proces Jarosława Bieniuka. Były piłkarz Lechii Gdańsk i reprezentant Polski oskarżony jest o udzielenie dwóm osobom narkotyków.

Sąd na wniosek obrońców oskarżonego wyłączył jawność procesu. Sprawa ma szersze tło, nie chcemy naruszać niczyjego prawa do prywatności - mówili prawnicy oskarżonego. Sam Jarosław Bieniuk nie chciał odpowiadać na pytanie dziennikarzy.



Bieniukowi (zgodził się na podanie danych osobowych - PAP) grozi do trzech lat więzienia.

Pan Jarosław Bieniuk jest niewinny. Żadnych innych komentarzy w tej sprawie nie będzie - powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem rozprawy jeden z obrońców b. piłkarza Dariusz Makowski.



Prokurator Monika Oriol-Signerska nie chciała ujawnić dziennikarzom, jakiego rodzaju narkotykami miał częstować oskarżony.



Do sądu nie przyszła kobieta, która oskarżała Jarosława Bieniuka o gwałt, była już wywoływana w tej sprawie jako świadek. Nie stawiła się także inna z kobiet, która jest świadkiem w tej sprawie.

Początkowo prokuratura sprawdzała, czy Bieniuk dopuścił się gwałtu, o co oskarżyła go 29-letnia Sylwia Sz. Według niej, miało do tego dojść w hotelu, w którym wspólnie imprezowali. Były piłkarz sam stawił się w komisariacie policji w Sopocie, gdy się dowiedział o prowadzonym przeciwko niemu śledztwie. Został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty dotyczące udzielania dwóm osobom narkotyków, w tym kobiecie, która go oskarżyła o gwałt. Już wtedy prokuratura informowała, że zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do postawienia b. sportowcowi zarzutu gwałtu.



W przekazanym mediom 18 kwietnia 2019 roku oświadczeniu Bieniuk napisał, że jest niewinny, a oskarżenia wobec niego są nieprawdziwe i formułowane w celu osiągnięcia korzyści materialnych.



40-letni Bieniuk grał w piłkę nożną m.in. w Lechii Gdańsk, Amice Wronki i Widzewie Łódź. Zaliczył osiem występów w reprezentacji Polski, strzelił jedną bramkę w towarzyskim meczu z Maltą w grudniu 2003 r. Od 2014 r. jest członkiem sztabu szkoleniowego gdańskiej Lechii.



Bieniuk ma troje dzieci ze związku z aktorką Anną Przybylską, która zmarła na raka w 2014 r.