Rozmowy o koalicjach mogą zdominować nadchodzący tydzień w polityce. Nie są też wykluczone kolejne decyzje dotyczące obostrzeń pandemicznych.

Nowy tydzień to także nowa odsłona walki z pandemią i kłopotami na froncie szczepień / PAP/Leszek Szymański /

Od zeszłego tygodnia nie ziściło się zapowiadane wtedy na "za kilka dni" spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Koalicja rządząca mocno skrzypi - nie jest wykluczona zmiana zapisów koalicyjnej umowy. Jednak politycy PiS zaprzeczają, że w grę wchodzą przedterminowe wybory.

W tym tygodniu ma także dojść do spotkania liderów PiS z Pawłem Kukizem. Chodzi między innymi o poparcie sztandarowego pomysłu partii Kaczyńskiego, czyli programu Nowy Ład. Kukiz stawia warunki - wraz z programem musi być przyjęty aneks, w którym będzie nowa ustawa antykorupcyjna, stworzenie instytucji sędziów pokoju i zmiana ordynacji wyborczej na system mieszany.

Nowy tydzień to także nowa odsłona walki z pandemią i kłopotami na froncie szczepień - od wczoraj wiadomo, że do Polski nie dojedzie milion sto tysięcy zaplanowanych na najbliższe dni dawek. Przekonamy się, czy rząd - mimo dotychczasowych zaprzeczeń - wprowadzi jakieś formalne zmiany do systemu szczepień i rejestrowania się na nie.