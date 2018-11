Europosłanka PO Róża Thun, która otrzymała od prezydenta Andrzeja Dudy zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, odmówiła udziału w tych obchodach. Uczyniła to w liście do prezydenta, pisząc m.in., że ran, które zadał on demokracji, nie da się zagoić wspólnym spotkaniem.

