O blisko 80 procent w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła liczba podań złożonych przez osoby, które chcą wstąpić do policji. Od 1 stycznia wnioski nadesłało ponad 16 tysięcy chętnych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Zatrudnienie w policji stało się konkurencyjne na rynku pracy. Wiele osób nie przechodzi jednak testów.

Policjanci w Polsce - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2025 roku liczba chętnych do pracy w policji wzrosła aż o 78 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Największym wyzwaniem dla kandydatów są badania psychologiczne, których nie przechodzi 35 proc. osób.

Zainteresowanie służbą rośnie głównie przez atrakcyjne wynagrodzenie - początkujący policjant może zarobić ponad 6200 zł na rękę.

Od stycznia do maja 2025 roku wpłynęło 14 660 podań o pracę w policji (na dziś to już 16 274 podań). Dla porównania: w ubiegłym roku w tym okresie podań było 8 216, co oznacza wzrost o ponad 78 proc.



Odpadają na testach

Ci, którzy zgłosili chęć wstąpienia do policji, muszą jednak przejść testy. Okazuje się, że kandydaci największe problemy mają z badaniami psychologicznymi. Nie przeszło ich dotąd 35 procent osób. Ponad 17 procent odpada na testach sprawności fizycznej. Barierą nie do przejścia dla blisko 7 procent są badania lekarskie, a dla ponad 5 procent - rozmowa kwalifikacyjna.

W tej chwili procedury przyjęcia obejmują około 11 tysięcy kandydatów.

Jaki jest powód tego skoku zainteresowania służbą w policji?

Wiele wskazuje na to, że zatrudnienie w policji stało się konkurencyjne na rynku pracy. Kursant przed 26. rokiem życia otrzymuje na rękę ponad 5700 złotych, a policjant tuż po kursie prawie 6200. Do tego dochodzą dodatki: stołeczny, czy za służbę w oddziałach prewencji.

Od lipca policjanci dostaną też świadczenie mieszkaniowe - w Warszawie to 1800 złotych.

Policyjne statystyki

Od 15 marca można aplikować do służby w policji za pomocą e-PUAP. Od momentu uruchomienia usługi tą ścieżką wpłynęło już ponad 940 podań.

Według danych na 1 czerwca 2025 roku stan zatrudnienia w polskiej policji wynosi 97 195 funkcjonariuszy. Wakaty stanowią 12 proc.

W analogicznym okresie ubiegłego roku stan zatrudnienia wynosił 93 637, co oznacza przyrost liczby policjantów o 3 558. W tym roku policja przyjęła do służby 2 446 osób. W ubiegłym roku: 1 609 osób.