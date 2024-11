Ekstradycja Łukasza Ż. "ENA zadziałał bardzo szybko"

W czwartek ma odbyć się ekstradycja do Polski Łukasza Ż., który jest podejrzewany o spowodowanie we wrześniu śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie.

To jest finał sprawy. Policja bardzo szybko ustaliła miejsce pobytu tej osoby. Trwa niemiecka procedura i ona jest, jak widać o wiele szybsza niż ta brytyjska - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Czesław Mroczek, wskazując, że Europejski Nakaz Aresztowania zadziałał bardzo szybko. Polityk porównał procedurę do tej brytyjskiej, w ramach której Polska stara się o sprowadzenie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K.

"Trzaskowski i Sikorski to dwaj świetni kandydaci"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Czesław Mroczek został zapytany w RMF FM, na kogo będzie głosował w nadchodzących prawyborach w Platformie Obywatelskiej, mających wyłonić kandydata partii na prezydenta.

Ja się spotykam z koleżankami i kolegami z powiatu, w którym jestem przewodniczącym Platformy w tym tygodniu. Porozmawiamy sobie na ten temat i nie chcę przed tym spotkaniem deklarować wyniku tego spotkania - odpowiedział polityk. Jego zdaniem Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski to "dwaj świetni kandydaci". W opinii Mroczka działacze PO będą mieli łatwość w podjęciu decyzji, ponieważ dobrze znają i prezydenta Warszawy, i szefa MSZ ze spotkań.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek / Michał Dukaczewski / RMF FM

"W tym roku rozpoczynamy proces odbudowy liczebności polskiej policji"

W tej chwili mamy (...) ponad 12 tys. wakatów - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, pytany o to, ilu policjantów brakuje obecnie w naszej policji.

Mamy przyjęcie, ostatnie w tym roku, duże, około tysiąca osób. Wakatów na koniec tego roku będziemy mieli niespełna 12 tys., ok. 11,5 tysiąca - dodał. W tym roku rozpoczynamy proces odbudowy liczebności polskiej policji. Więcej policjantów zostanie do służby przyjętych niż tych, którzy odejdą - wskazał, doprecyzowując, że w tym roku odejdzie niecałe 6 tys. stróżów prawa, a przyjętych zostanie ponad 6 tys. W ubiegłym roku odeszło prawie 10 tys.

Polityk Platformy skarżył się na ograniczone możliwości szkolenia nowych funkcjonariuszy. W tym roku chęć do służby zgłosiło prawie 20 tys. osób, ale przyjętych zostanie wspomnianych ponad 6 tys.

Część tych osób niestety nie przechodzi testów sprawnościowych, psychologicznych, całego tego postępowania naborowego (...) część z nich będzie czekać z przyjęciem z uwagi na to, że mamy bardzo ograniczone możliwości, ilość miejsc do szkolenia - wskazał rozmówca Piotra Salaka.

Ile zarabia policjant "na dzień dobry"? Tyle, ile żołnierz zawodowy - 8 tys. brutto - powiedział Czesław Mroczek, przypominając, że w maju podniesiono policyjne uposażenia.

Reakcja na policyjne protesty. "Udźwignięcie większych podwyżek jest niezwykle trudne"

Popołudniowa rozmowa w RMF FM zahaczyła także o wątek akcji protestacyjnej "Lucyna", w ramach której policjanci domagają się 15 proc. podwyżki, emerytury po 18 latach czy wyrównania świadczeń socjalnych w stosunku do tego, co ma wojsko.

Który z tych postulatów stanowi największy problem, a co najłatwiej spełnić?

Jeżeli chodzi o podwyżki, to jest 5 proc. dla sfery budżetowej zapisane w budżecie (...) budżet i tak ma duży deficyt (...) udźwignięcie większych podwyżek jest niezwykle trudne - powiedział wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek.

Pracujemy w tej chwili w czterech obszarach (...) Szykujemy wieloletni program inwestycyjny dla służb, nie w ramach jednego budżetu, odnoszący się do poprawy warunków pracy, czyli budowa posterunków, komisariatów, komend powiatowych czy obiektów centralnych i to we wszystkich służbach - wskazał polityk, podkreślając działania naprawcze, niezwiązane bezpośrednio z kwestią zarobków.

Rządzący planują także "w istotny sposób" poprawić sytuację na polu świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy policji. Kolejne punkty to większa, lepsza opieka medyczna dla policjantów i ich rodzin. Czwarta rzecz, o której powiedział Mroczek to przebudowa systemu uposażeń.

Chcę przypomnieć, że mieliśmy 20 proc. podwyżkę, to wyrównanie pierwszego uposażenia z żołnierzami zawodowymi, istotne zwiększenie nakładów na policję poza uposażeniami. Budżet policji na 2025 r. będzie o 6 mld wyższy w stosunku do tego z 2023 r. - wyjaśnił w RMF FM.

Zaostrzenie przepisów dla kierowców. Realny termin - pierwszy kwartał 2025 r.

Wiceszef MSWiA został zapytany przez Piotra Salaka, co z przepisami dotyczącymi piratów drogowych. Co z kwestią tzw. zabójstwo drogowego? Na jakim to jest etapie?

Ten cały pakiet zmian, zmierzający do poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym będzie odnosił się i do kodeksu drogowego, i do przepisów karnych. Tutaj wszyscy koncentrują się na tym pojęciu "zabójstwo drogowego", natomiast wprowadzimy szereg bardzo istotnych zmian. Po pierwsze będą spenalizowane te nielegalne wyścigi; udział w wyścigach, organizowanie nielegalnych wyścigów. To będzie przestępstwo - powiedział w RMF FM Czesław Mroczek.

Brawurowa jazda będzie wykroczeniem.

Pakiet jest uzgodniony w ramach trzech ministerstw, "w zasadzie przepisy są przygotowane", "będziemy kierować ten pakiet do procedury" - mówił w RMF FM polityk KO. Nieprawda, że jest jakaś zwłoka. W perspektywie tygodnia, dwóch będziemy wpisywać to do rządowej procedury legislacyjnej - wskazał.

Srogie sankcje mają objąć także tych, którzy jeżdżą pomimo orzeczonych zakazów. Rozważane są przepadek samochodu, a także dożywotni zakaz poruszania się.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Czesław Mroczek uważa, że pierwszy kwartał przyszłego roku to realny termin.