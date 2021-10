Zarzuty znęcania się nad dzieckiem i narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przedstawiła kielecka prokuratura rodzicom rocznego chłopca. We wtorek dziecko ze złamaną nogą i ręką trafiło do szpitala.

