Według raportu Reuters Institute Digital News Report 2020 radio RMF FM cieszy się największym zaufaniem wśród polskich internautów. Za wiarygodne medium uznało nas aż 72 procent badanych.

To drugi rok z rzędu, kiedy RMF FM jest na pierwszym miejscu raportu, jeśli chodzi o zaufanie do mediów.

Jednocześnie RMF FM zajął drugie miejsce w klasyfikacji źródeł pozainternetowych, z których użytkownicy czerpią wiedzę. Wyprzedziła nas nieznacznie stacja TVN.

To kolejny dowód zaufania naszych słuchaczy do radia. Potwierdziliśmy swoją wiarygodność w czasie trudnego czasu pandemii koronawirusa. Z Faktów RMF FM Polacy jako pierwsi dowiadują się o najważniejszych wydarzeniach. Także dzięki portalowi RMF24.pl w każdej chwili internauci mogą sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pandemii.

Dodajmy też, że użytkownicy wybrali portal RMF24.pl jako najbardziej wiarygodne źródło informacji w internecie.

"Digital News Report 2020" to dziewiąte edycja raportu przygotowywanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism. Na potrzeby tegorocznego badania przeprowadzono ankiety z ponad 80 tysiącami internautów z 40 krajów świata. W Polsce sondaż objął 2008 użytkowników.

Historyczne wyniki słuchalności

To nie koniec dobrych wiadomości. W najnowszym badaniu Radio Track, które sprawdza słuchalność stacji radiowych, RMF FM osiągnął rekordowe 30,6 procent. To najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii badania.

W okresie od maja do czerwca RMF FM osiągnął 30,6 procent udziału w czasie słuchania, co oznacza prawie 4-procentowy wzrost w analogicznym okresie w poprzednim roku. Wtedy było to 26,7 proc.

To kolejny historyczny wynik, który osiągnął RMF FM. Wcześniej, od lutego do kwietnia 2020 roku, 29,8 procent było najwyższym wynikiem w historii.