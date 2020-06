W najnowszym badaniu Radio Track, które sprawdza słuchalność stacji radiowych, RMF FM osiągnął rekordowe 30,6 procent. To najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii badania.

Wyniki najnowszego badania słuchalności podał "Presserwis". W okresie od maja do czerwca RMF FM osiągnął 30,6 procent udziału w czasie słuchania, co oznacza prawie 4-procentowy wzrost w analogicznym okresie w poprzednim roku. Wtedy było to 26,7 proc.

To kolejny historyczny wynik, który osiągnął RMF FM. Wcześniej, od lutego do kwietnia 2020 roku, 29,8 procent było najwyższym wynikiem w historii.

To kolejny dowód zaufania naszych słuchaczy do radia. Potwierdziliśmy swoją wiarygodność w czasie trudnego czasu pandemii koronawirusa. Z Faktów RMF FM Polacy jako pierwsi dowiadują się o najważniejszych wydarzeniach. Także dzięki portalowi RMF24.pl w każdej chwili internauci mogą sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pandemii.

RMF FM co miesiąc znajduje się w czołówce rankingów najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. W poprzednim miesiącu zajął pierwsze miejsce wśród stacji radiowych i drugie biorąc pod uwagę wszystkie media.

Według badania Instytutu Reuters, RMF FM jest tym medium, które Polacy darzą największym zaufaniem. Dodajmy też, że użytkownicy wybrali portal RMF24.pl jako najbardziej wiarygodne źródło informacji w internecie.

RMF FM w czasie pandemii

W czasie pandemii RMF FM zrezygnowało z emitowania pasm imprezowych, zamiast tego pojawiły się audycje np. dedykowane medykom i osobom walczącym z koronawirusem na pierwszym froncie, jak "Superbohaterowie". W Dniu Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych oddaliśmy im antenę RMF FM i nasze media społecznościowe na cały dzień.