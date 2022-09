Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa prezentacja raportu o stratach wojennych poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. "Polska wystąpi o reparacje wojenne, o odszkodowania za to wszystko, co Niemcy uczynili w Polsce w ciągu lat 1939-1945" - powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "My nie obiecujemy, że będzie szybki sukces" - zastrzegł. Jak poinformował, kwota, jaką Polska powinna otrzymać od Niemiec, to ponad 6,2 biliona złotych.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP Dzisiaj na Zamku w Warszawie już zupełnie ostatecznie zostanie podjęta i ogłoszona decyzja o tym, że Polska wystąpi o reparacje wojenne, o odszkodowania za to wszystko, co Niemcy uczynili w Polsce w ciągu lat 1939-1945 - powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przed uroczystością. Przyznał, że spodziewa się negatywnej reakcji ze strony władz niemieckich. O takie sprawy trzeba walczyć, czasem przez wiele lat. My nie obiecujemy, że będzie szybki sukces. My tylko mówimy, że jest polskim obowiązkiem, jest likwidacją pewnego braku, pewnej luki w naszej działalności jako suwerennego państwa to, że w końcu zgłaszamy coś, co powinno być zgłoszone dawno - ocenił lider PiS-u. To jest cel wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego, dziesiątki państw na świecie - oczywiście w bardzo różnym wymiarze, niekiedy minimalnym - a jednak uzyskało odszkodowania od Niemiec, natomiast Polska nie uzyskała - mówił prezes PiS, który zabrał głos jako pierwszy w czasie uroczystości na Zamku Królewskim. To był pewien brak. Ten brak inicjatywy w tej sprawie był luką w tej sferze działalności, którą każde państwo powinno, musi podjąć, jeżeli ma być państwem poważnym, państwem chroniącym swoich obywateli, państwem dbającym o swoje interesy - podkreślał. Nie ma żadnego powodu, żeby Polska była wyłączona z działania tej zasady - podkreślał.



Przyjęcie takiego stanowiska oznacza przyjęcie takiej postawy, którą można określić jako wyraz pewnego, bardzo daleko idącego, chorobliwego wręcz kompleksu - kompleksu niższości. Kompleksu, który z natury rzeczy nie może być podstawą żadnej dobrej polityki państwowej, żadnej dobrej polityki narodowej, nie może stanowić czegoś, co buduje. To może być tylko podstawa drogi ku nowemu zniewoleniu - mówił były premier. Jak wskazał Kaczyński, w relacjach międzynarodowych jest tak, że jeśli jedno państwo drugiemu uczyni wielkie szkody, to później, po ewentualnej porażce wojennej czy w innych okolicznościach zmieniających sytuację, musi te szkody wyrównać- podkreślał.- mówił były premier. Raport o stratach poniesionych przez Polskę podczas wojny został przygotowany przez Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którym kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Nad raportem pracowało ok. 30 naukowców - historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych - oraz 10 recenzentów. Reparacje wojenne: Jaka jest opinia Polaków? 47,2 proc. Polaków wierzy, że podnoszenie tematu reparacji wojennych od Niemiec jest słuszne, przy czym 86 proc. z nich to zwolennicy obozu rządzącego. Tylko co piąty Polak uważa, że jest szansa na wyegzekwowanie odszkodowań za straty - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Spośród 47,2 proc. ankietowanych, którzy wierzą w słuszność podnoszenia tematu reparacji, 20,4 proc. uważa, że da się je jeszcze wyegzekwować. 26,8 proc. badanych twierdzi, że Polska nie byłaby w stanie uzyskać odszkodowań.