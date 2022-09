"Nie uważam, żeby przyszły rząd - złożony z ugrupowań demokratycznych - wrócił do sprawy reparacji wojennych od Niemiec. To, co dzisiaj robi komisja Mularczyka i Kaczyński, jest tylko grą dla polityki wewnętrznej" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PO Grzegorz Schetyna, pytany o to, czy jeśli Platforma doszłaby do władzy, domagałaby się od Niemiec rekompensat. "Potrzebujemy odbudowy relacji z Niemcami i wspólnej walki o to, żeby Niemcy były dla Polski partnerem, a nie wrogiem czy przeciwnikiem, tak, jak chce tego PiS. Uważam, że dzisiaj kwestia reparacji jest zamknięta" – dodawał gość Roberta Mazurka.

Grzegorz Schetyna / Karolina Bereza / RMF FM

"To jest krytyczna, kluczowa kwestia - nasze relacje z Niemcami dzisiaj i po wygranych wyborach. Od tego zależy przyszłość UE i naszej w niej pozycji. Uważam, że fatalne relacje muszą być odbudowane. Chcemy wrócić i wrócimy do tego, żeby Trójkąt Weimarski, czyli ten trójkąt Paryża, Berlina i Warszawy, miał wpływ na politykę europejską. Uważam, że ta sprawa - zresztą Niemcy o tym bardzo wyraźnie mówią, potwierdzają to dokumenty i historia - została zamknięta w 1953 roku" - mówił Grzegorz Schetyna.

"Jeżeli nie akceptujemy decyzji z 1953 r. w sprawie reparacji, to powinniśmy się zwrócić do Putina. To jest adresat naszych roszczeń" - podkreślał.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o inflację. Poseł PO mówił, że wszyscy się spodziewali, że proces jej wzrostu zostanie zatrzymany.

"On, w czasie miesięcy wakacyjnych jakby się zatrzymał, przestała przez chwilę rosnąć inflacja i wydawało się, że to jest proces, który idzie w dobrą stronę - redukcji inflacji. Teraz widać, że ona (inflacja - przyp. red.) wzrasta" - podkreślał.

Jaki Platforma ma pomysł za zatrzymanie rosnącej inflacji? "Na już, na zaraz, to są pieniądze europejskie, one ustabilizują złotówkę, pozwolą na ruchy, które będą mogły stabilizować, zatrzymać wzrost inflacji. Mówię o ratunku dla polskich firm. Mówiliśmy też o obligacjach antyinflacyjnych, one są niezbędne" - podkreślał Schetyna.

"Ja uważam, że obligacje antyinflacyjne to jest dobry kierunek, tylko wydaje się, że one muszą być wyżej oprocentowane, niż te, które są zapowiadane. Sprawę załatwiłaby strukturalna zmiana prezesa NBP i takiej polityki, która pokazuje, że to jest instytucja kompletnie nieważna. Potrzebny jest cały proces - przez miesiące i lata doprowadzali do takiej inflacji. Ona była już przed wojną (w Ukrainie - przyp. red.) na wysokości 8 proc. Dzisiaj wszystko przerzucają na działania wojenne i Rosję" - dodawał.

A co Schetyna sądzi o podnoszeniu stóp procentowych?

"Można podnosić stopy procentowe, ale nie można wyrzucać kolejnych pieniędzy na rynek. Uważam, że tutaj nie ma dobrej koordynacji. Przeczy sobie rząd PiS-u z Radą Polityki Pieniężnej, bo jedna dodaje gazu, a druga hamuje" - mówił.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o zakaz wydawania wiz dla Rosjan.

"Ja jestem zwolennikiem twardego wariantu. Proces wydawania wiz został ograniczony. Wydaje mi się, że to jest droga, która doprowadzi - jeżeli nie zakończą się agresywne działania Putina - do dalszych ograniczeń procesu otrzymywania wiz przez Rosjan. Ja po prostu nie akceptuję tego - to widać i słychać - jak rosyjscy turyści bawią się na południu Europy i się świetnie czują. Uważam, że oni także powinni czuć dyskomfort tego, co robi Putin" - podkreślał.