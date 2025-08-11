Premier Donald Tusk powołał w poniedziałek Renatę Mroczek na 5-letnią kadencję na stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - poinformował Urząd. Mroczek została wyłoniona w procedurze otwartego naboru na to stanowisko.

Renata Mroczek nową prezes Urzędu Regulacji Energetyki / Wojtek Jargiło / PAP

Ustawa przewiduje, że Prezesa URE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na jedną, 5-letnią kadencję. Po upływie kadencji Prezes URE pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy. Kadencja poprzedniego prezesa, Rafała Gawina upłynęła w lipcu 2024 r.

Renata Mroczek od 30 października 2024 r. pełniła funkcję Wiceprezesa URE. Wcześniej, od 2017 r. kierowała Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym URE z siedzibą w Łodzi - największą terenową jednostką Urzędu obejmującą swoją właściwością województwo mazowieckie i łódzkie.

Czy zajmuje się URE?

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji rządowej w Polsce, który odpowiada za regulowanie i nadzorowanie rynku energii.

Do głównych zadań URE należy dbanie o przejrzystość i konkurencyjność rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła, a także udzielanie i cofanie koncesji na działalność w sektorze energetycznym, takich jak wytwarzanie, przesyłanie czy obrót energią.

Urząd zatwierdza również taryfy na energię elektryczną, gaz i ciepło, czyli cenniki, według których rozliczają się odbiorcy i przedsiębiorstwa. Ważnym elementem działalności URE jest ochrona interesów odbiorców energii, w tym gospodarstw domowych, oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Prezes URE jest powoływany na pięcioletnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów. Urząd odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz w rozwoju rynku energii w Polsce.



