​Tak ciepłego początku listopada w Polsce nie było nigdy. 3 listopada termometry na Podkarpaciu zanotowały rekordowo wysoką - jak na listopad - temperaturę. Słupki pokazały tam prawie 25 stopni Celsjusza.

Zdj. ilustracyjne / Peter Byrne / PAP/EPA

Po godzinie 13 w Polanie na Podkarpaciu temperatura skoczyła do 24,6 stopni Celsjusza. To najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek zanotowano w Polsce w listopadzie. Wcześniejszy rekord - 2 listopada 1968 roku - należał do stacji w Makowie Podhalańskim, gdzie zanotowano 23,5 stopni.

Rekord temperatury w listopadzie w Polsce międzywojennej należał z kolei do Cieszyna. Tam 1 listopada 1926 roku słupki pokazały 23,7 stopni.

Jeśli chodzi o najbliższe dni, to pogoda nie powinna nam dokuczać. W całej Polsce słonecznie z miejscowym zachmurzeniem. Termometry pokażą od 12 do 19 stopni Celsjusza.

(az)