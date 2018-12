IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla czterech województw. W związku z alertami pogodowymi RCB przypomina, jak chronić się przed wychłodzeniem i apeluje do kierowców o rozwagę.



Zdj. ilustracyjne /ARMANDO BABANI /PAP/EPA

Ostrzeżenia dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego oraz wschodniej części warmińsko-mazurskiego.

Jak napisano w komunikacie, w niedzielę prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 7 cm do 14 cm.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Jak podaje IMGW, można m.in. spodziewać się opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym.



W związku z ostrzeżeniami, RCB przypomina na Twitterze, jak chronić się przed wychłodzeniem. Trzeba ubierać się stosownie do pogody; nie można rozgrzewać się alkoholem. Należy też reagować na potrzebujących pomocy i zadbać o zwierzęta.





RCB apeluje również do kierowców. "Korzystaj z opon zimowych; naładuj telefon, zabierz do auta ładowarkę; zatankuj samochód; zabierz przewody do rozruchu silnika" - czytamy na Twitterze.