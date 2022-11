Do poniedziałku zamknięte są punkty paszportowe w całym kraju. Od godziny 14 we wtorek organy paszportowe - zarówno w kraju, jak i za granicą - nie przyjmują wniosków o paszporty ani nie wydają dokumentów. W przypadku uzasadnionej potrzeby można jednak uzyskać paszport tymczasowy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Punkty paszportowe wznowią działanie w poniedziałek.

Przerwa wynika z wejścia w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomienia Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP). Rejestr ten zastąpi dotychczasową centralną i lokalne ewidencje. Będzie kolejnym składnikiem Systemu Rejestrów Państwowych, który obecnie łączy m.in. rejestry dowodów osobistych, stanu cywilnego, danych kontaktowych czy PESEL.

Budowa nowego rejestru sprawi, że nie będzie już trzeba wypełniać papierowego wniosku o paszport. Od poniedziałku wniosek elektroniczny będzie generował urzędnik, a obywatel będzie się podpisywał cyfrowo.

Uruchomione zostaną także nowe usługi elektroniczne. To m.in. powiadomienie o tym, że paszport jest gotowy do odbioru, czy o tym, że zbliża się termin utraty ważności dokumentu. Bez wychodzenia z domu będzie można zgłosić utratę lub uszkodzenie paszportu. Będzie można to zrobić za pomocą portalu gov.pl w zakładce "Usługi dla Obywatela".

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński zapowiada, że stopniowo informacje na temat tego, jakie dane zawiera RDP, pojawiać się będą w aplikacji mObywatel. Dzisiaj taka opcja jest dostępna w przypadku dowodów osobistych. Możemy podejrzeć wszystkie nasze dowody wraz ze zdjęciami, terminami wydania i unieważnienia. Dzięki Rejestrowi Dokumentów Paszportowych analogiczne rozwiązanie będzie wkrótce dotyczyło paszportów, co pozwoli coraz więcej spraw zrealizować przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie - mówił minister.

Co jeszcze się zmieni?

Obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności - teraz będą otrzymywać je dzieci już od ukończenia 12. roku życia. Osoby małoletnie będą też mogły otrzymać w krótkim czasie paszporty tymczasowe, jeśli będzie to uzasadnione ważnymi okolicznościami, takimi jak kontynuacja nauki, rozwój indywidualnych umiejętności lub konieczność zapewnienia im opieki.

Uproszczone zostaną zasady pobierania opłat - w miejsce skomplikowanego systemu podwyższania i pomniejszania opłat w określonych przypadkach pojawi się jednolita i przejrzysta tabela opłat.

Paszport tymczasowy będą mogły otrzymać osoby przebywające za granicą, które przekroczyły granicę na podstawie dowodu osobistego i utraciły go podczas podróży, a jednocześnie posiadają ważny paszport, ale nie mają do niego dostępu.