​Katowiccy policjanci zatrzymali jednego z pseudokibiców, którzy pobili trzech nastolatków na ulicy Hallera. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia.

Zatrzymany mężczyzna / Policja

Do pobicia doszło 1 lutego na ulicy Hallera w Katowicach. Trzech nastolatków zostało zaatakowanych przez grupę zamaskowanych mężczyzn. Do dzielnicy Burowiec przyjechali samochodami. Po pobiciu sprawcy wrócili do aut i odjechali.

Nastolatkami zajęli się ratownicy. Nie wymagali hospitalizacji.

Po kilku dniach policjanci namierzyli 23-latka z Rudy Śląskiej, który był zamieszany w sprawę. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Nie przyznał się do pobicia i odmówił składania zeznań

Mężczyzna został objęty policyjnym nadzorem. Musi też wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 9 tys. zł. Grożą mu 3 lata więzienia.

Policja prowadzi dalsze dochodzenie. Przekonuje, że zatrzymanie kolejnych osób to kwestia najbliższego czasu.