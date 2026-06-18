Początek roku szkolnego 2026/2027 to czas, kiedy zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa w szkołach podstawowych i przedszkolach. W planach czwartoklasistów pojawią się zajęcia praktyczno-techniczne czy interdyscyplinarna przyroda, ale zmian jest zdecydowanie więcej.

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Rozporządzenie wprowadzające zmiany programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zostało podpisane przez minister edukacji Barbarę Nowacką 11 marca 2026 roku. Dzień później złożyła też podpis pod rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Oba dokumenty przewidują sporo zmian dla uczniów. Nowości są częścią szerszej "Reformy26. Kompas Jutra".

Resort edukacji twierdzi, że reforma zapewni, że uczniowie będą lepiej przygotowani do życia w zmieniającym się świecie, pojawi się więcej zajęć praktycznych, a uczniowie będą umieli korzystać ze zdobytej wiedzy. Po takich zapowiedziach można sobie sporo obiecywać, a co zmiany oznaczają w praktyce?

Interdyscyplinarna przyroda i zajęcia praktyczno-techniczne

Od września 2026 r. uczniowie klas IV będą się uczyli przyrody w nowej formule. Przedmiot będzie realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Na tych zajęciach połączone zostaną elementy biologii, geografii, chemii i fizyki. Zajęcia te mają być prowadzone w co najmniej dwugodzinnych blokach, co pozwoli uczniom na realizację zadań i projektów wymagających większej ilości czasu. Uczniowie mają przeprowadzać eksperymenty, obserwować naturę (także poza szkołą), prowadzić własne badania.

Równocześnie w tych samych klasach wprowadzone zostaną zajęcia praktyczno-techniczne, które zastąpią dotychczasowy przedmiot technika. Na tych lekcjach uczniowie będą tworzyć własne projekty: od pomysłu, przez wykonanie, aż po pokazanie gotowej pracy.

Nowe zajęcia będą odbywać się w dwugodzinnych blokach tygodniowo, co ma sprzyjać rozwijaniu praktycznych umiejętności uczniów.

Co najmniej jedna godzina na bezpieczeństwo

W klasach IV-VIII zwiększony zostanie także wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły - z 4 do 6 godzin. Część tych godzin będzie mogła być przeznaczona na zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów, takie jak umiejętności językowe, matematyczne, cyfrowe czy ruchowe. Ponadto, w ramach godzin z wychowawcą, wprowadzony zostanie obowiązek przeznaczenia co najmniej jednej godziny w miesiącu na rozwijanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Nowa podstawa programowa rezygnuje z dotychczasowego szczegółowego wskazywania tematyki zajęć z wychowawcą, ponieważ tematy te zostały już uwzględnione w nowym programie nauczania.

Tydzień projektowy w szkołach

Od roku szkolnego 2026/2027 w harmonogramie zajęć pojawią się tygodnie projektowe. Początkowo nie będzie jednak obowiązku, a jedynie możliwość jego organizacji w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2027/2028 tydzień projektowy w podstawówkach będzie już obowiązkowy. Co będą robili w trakcie tego czasu uczniowie? Mają tworzyć projekty, które polegają na rozwiązaniu konkretnego problemu. Według ministerstwa mają rozwijać umiejętności praktyczne, interpersonalne i łączyć wiedzę z różnych przedmiotów.

Jakie jeszcze zmiany przewidziano w podstawówkach?

Nowa podstawa programowa wprowadza do podstawówek sześć interdyscyplinarnych modułów tematycznych, które obejmują: bezpieczeństwo i obronę, media, filozofię, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, klimat oraz kulturę.

W klasach I-III, czyli na początku nauki w szkole podstawowej najważniejsze będzie, żeby rozwijały podstawowe umiejętności, takie jak czytanie, pisanie, liczenie, korzystanie z komputera czy ruch. Duży nacisk nałożony ma być na to, żeby dzieci potrafiły współpracować, rozwiązywać problemy, myśleć samodzielnie i kreatywnie, a także dbać o siebie i innych. Chodzi o to, żeby już od najmłodszych lat uczyły się, jak radzić sobie w różnych sytuacjach i wierzyły, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich.

Mniej ekranów w przedszkolach

W nowej podstawie programowej jasno zaznaczono, że tablety, komputery czy telewizory w szkole będą używane tylko wtedy, gdy nauczyciel uzna to za potrzebne do nauki. Chodzi o to, żeby dzieci nie spędzały zbyt dużo czasu przed ekranem i żeby technologia nie przeszkadzała im w zdrowym rozwoju.

Wprowadzono też coś nowego - tzw. doświadczenia edukacyjne. To praktyczne zajęcia, które mają pomóc dzieciom rozwijać się nie tylko w nauce, ale też w relacjach z innymi, w radzeniu sobie z emocjami czy w dbaniu o swoje zdrowie. Dzięki nim dzieci mają poczuć, że potrafią wiele zrobić i mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich. Takie zajęcia mają też uczyć współpracy i lepszej komunikacji w grupie.

Nowe przepisy dokładnie określają też, czego dzieci powinny nauczyć się w przedszkolu, jakie są zadania przedszkola i co powinno umieć dziecko na koniec tego etapu edukacji.