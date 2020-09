Wrocławski ogród zoologiczny można od piątku zwiedzać już nie tylko na własnych nogach. Chętni mogą wykupić wycieczkę "Meleksem przez ZOO". Teren ogrodu obejmuje 30 hektarów.

Podróż meleksem przez ZOO we Wrocławiu / Paweł Pyclik / RMF FM

To taka fantastyczna wyprawa w pigułce po całym ZOO. Na jego zwiedzenie na pewno potrzeba całego dnia. Ale nie zawsze mamy tyle czasu i siły, żeby to zrobić. Dzięki meleksowi można to zrobić w godzinę.



Oczywiście potem można zostać i wybrać się na spacer - zapewniają w rozmowie z RMF FM pracownicy wrocławskiej placówki.



Meleksem przez ZOO we Wrocławiu Paweł Pyclik / RMF FM