Ze względu na prace budowlane na niemieckiej autostradzie BAB12, prowadzącej do granicznego Świecka, gdzie łączy się ona z polską autostradą A2, przez kilka dni nie będzie można tą drogą wjechać z Niemiec do Polski - poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

Przejście w Świecku / Lech Muszyński / PAP

Strona niemiecka przekazała, że od poniedziałku (22 listopada) od godz. 8:30 do godz. 16:00 w czwartek (25 listopada) przewidziane jest całkowite zamknięcie autostrady BAB12 na odcinku Frankfurt Oder West do granicy z Polską.

W praktyce będzie to w tym okresie oznaczać brak możliwości wjazdu autostradą BAB12 do Polski. Według informacji strony niemieckiej wskazany okres może się wydłużyć, a objazdy dla samochodów ciężarowych udających się do Polski zostaną zorganizowane przez byłe przejście Forst/Olszyna.

Kierowcy aut osobowych w okresie wstrzymania ruchu w kierunku wschodnim na niemieckiej autostradzie BAB 12 najbliżej Świecka będą mogli wjechać do Polski przez Słubice i Kostrzyn nad Odrą.

Na lubuskim odcinku polsko-niemieckiej granicy, oprócz Świecka, kierowcy pojazdów ciężarowych mogą korzystać z byłych drogowych przejść granicznych Forst/Olszyna i Gubinek.