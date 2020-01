Tymczasowo odblokowane zostało przejście graniczne w Chyżnem. Według nieoficjalnych informacji GDDKiA w poniedziałek rano droga będzie ponownie nieprzejezdna.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Słowaccy kierowcy zawiesili protest do poniedziałku rano. Jak tłumaczyli, nie chcą utrudniać ruchu turystycznego, który jest zwiększony w weekendy.

Odcinek drodze krajowej nr 7 na granicy polsko-słowackiej był nieprzejezdny od środy. Wówczas słowaccy kierowcy samochodów ciężarowych rozpoczęli protest. Domagają się zmniejszenia opłat drogowych w Słowacji.



Przejście w Chyżnem odblokowali kilka razy - w czwartek od 6.30 do 7.30 i w godz. 17-18 oraz w piątek nad ranem od godz. 4 do 7. Większość kierowców, wiedząc o proteście, kierowała się jednak na inne przejścia.



Według nieoficjalnych informacji GDDKiA w poniedziałek rano droga będzie ponownie nieprzejezdna, bo kierowcy wznowią protest.



Słowaccy przewoźnicy rozpoczęli we wtorek strajk ostrzegawczy, polegający na częściowym blokowaniu głównych dróg przez ciężarówki. Protestujący domagają się znaczniejszego niż proponuje słowackie ministerstwo finansów obniżenia stawki podatku drogowego od pojazdów używanych do komercyjnego transportu towarów. Blokady utrudniały ruch w niektórych miastach Słowacji, w tym w Bratysławie.