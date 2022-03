Do końca miesiąca będzie obowiązywał drugi stopień alarmowy BRAVO w woj. lubelskim i podkarpackim, a w całym kraju trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP – poinformowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające drugi stopień alarmowy (BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju. Stopnie będą obowiązywały do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59" - czytamy na Twitterze RCB.

"Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni" - tłumaczy RCB.



Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje premier. Są cztery stopnie alarmu: ALFA, BRAVO, CHARLIE i najwyższy DELTA.



/ RCB / Twitter

Do zadań organów państwa związanych z wprowadzenie stopni alarmowych CRP należą m.in.: całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku, a także przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku.