Tej nocy możemy się spodziewać wyjątkowo wysokiej, wręcz tropikalnej temperatury. Jak poinformował Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niektórych regionach kraju nie spadnie ona poniżej 20 stopni, co może znacznie utrudniać odpoczynek.

Zdj. ilustracyjne / J.M. Guyon / PAP/CTK

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski przekazał, że w sobotnie popołudnie temperatura powyżej 30 stopni utrzymywać się na wybrzeżu - do 33 stopni, w centrum - do 33 stopni, w województwach lubuskim i zachodniopomorskim - do 35 stopni. Na Podkarpaciu i na Helu będzie około 27 stopni.



Po południu w zachodniej części kraju będzie więcej chmur, jest szansa na burze, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia to ok. 60 procent. Opady deszczu w tych rejonach nie powinny przekroczyć 15 litrów na metr kwadratowy - wyjasnił Walijewski. Deszcz może wystąpić na Podkarpaciu i w południowej części Lubelszczyzny. W tych rejonach będzie również wietrznie, do 65 km na godzinę -dodał.



Walijewski określił noc z soboty na niedzielę mianem "tropikalnej". W zachodniej części kraju temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. W centrum będzie co najmniej 18 stopni, jedynie na wschodzie kraju będzie chłodniej, około 14 stopni - powiedział.



Warto zadbać o komfort nocnego wypoczynku i, jeżeli jest to możliwe, spać w pomieszczeniach o ekspozycji północnej, bo mniej się nagrzewają - zasugerował rzecznik IMGW.