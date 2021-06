Jeden z liderów Lewicy, europoseł Robert Biedroń przed Paradą Równości apeluje do polityków opozycji o poparcie projektów Lewicy dotyczących osób LGBT m.in. w sprawie związków partnerskich, równości małżeńskiej i prawa, które chroni osoby LGBT przed dyskryminacją i przemocą z nienawiści.

19 czerwca ulicami Warszawy przejdzie kolejna Parada Równości. Przed nią podczas konferencji prasowej Biedroń wyraził w imieniu Lewicy wsparcie dla osób LGBT. Jesteśmy z wami nie tylko dzisiaj, nie tylko ten jeden dzień w roku, kiedy niektórzy chcą się pokazać, powiedzieć, jacy to są tolerancyjni, a później - następnego dnia, tygodnia, miesiąca - zapominają o tej walce, która jeszcze musi być kontynuowana, bo nie wszystko, a wiele jeszcze trzeba załatwić - mówił.

Europoseł wymienił też projekty Lewicy, które dotyczą społeczności LGBT m.in. prawo antydyskryminacyjne, które chroniłoby przed przemocą i dyskryminacją w szkole lub miejscu pracy; projekt dotyczący przeciwdziałania przemocy z nienawiści ze względu np. na homofobię i transfobię; a także rozwiązania zapewniające równość małżeńską i związki z partnerskie.

Chciałbym w imieniu Lewicy zaapelować do całej opozycji demokratycznej dzisiaj, z tego miejsca, pod tą tęczową flagą - państwo dzisiaj będziecie mówili o równości, o tolerancji, o przeciwdziałaniu dyskryminacji - apeluje do was o konkrety, o to, czy podpiszecie się pod tymi postulatami, czy podpiszecie się pod postulatami, które dzisiaj są standardem cywilizacyjnym każdego demokratycznego państwa - mówił Biedroń.

Apeluję do kolegów i koleżanek z Polski 2050, z Koalicji Obywatelskiej, z PSL-u, ze wszystkich sił politycznych, które dzisiaj chcą pokazać, że są demokratyczne i pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość niszczy i demoluje nasz kraj - pokażmy, że jesteśmy tolerancyjni, otwarci, ale przede wszystkim, że jesteśmy demokratami i demokratkami. Podpiszmy się pod tymi postulatami, które nie są dzisiaj tylko postulatami Lewicy, ale każdego człowieka, który i która ma konstytucję, demokrację w swoim sercu - dodał Biedroń.

Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski apelował, by Parada Równości była “świętem otwartości, tolerancji i szacunku".

Zapowiedział też, że na "taką Paradę Równości" wybiera się po raz kolejny. Nad taką Paradą Równości objąłem patronat jako prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Miejmy do siebie nawzajem szacunek. Wszyscy. Widzimy się pod Pałacem Kultury! - podkreślił we wpisie na Facebooku.

Trzaskowski udzielił patronatu prezydenta stolicy Paradzie Równości w Warszawie po raz drugi. Pierwszy raz zrobił to w 2019 r. W 2020 r. parada nie odbyła się ze względu na pandemię Covid-19.